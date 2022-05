Depois da «remontada» épica diante do Manchester City, que deu o apuramento ao Real Madrid para a final da Champions, Florentino Pérez felicitou Carlo Ancelotti. Ainda no Santiago Bernabéu, o técnico italiano acercou-se do presidente dos merengues e fez um comentário curioso.



«Obrigado por trazer-me aqui, presidente», sussurrou Ancelotti ao ouvido do dirigente.



De seguida, Florentino Pérez foi ao balenário do Real Madrid saudar os jogadores pela triunfo por 3-1 no prolongamento frente aos «citizens».



Veja a troca de palavras entre Ancelotti e Florentino: