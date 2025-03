O jogo entre Real Madrid e Atlético Madrid teve um adepto muito especial nas bancadas, sendo que quase três anos depois de ter deixado os merengues, Marcelo regressou ao Santiago Bernabéu.

Momentos antes do encontro, o internacional brasileiro subiu ao relvado e foi aplaudido pelos adeptos e depois teve a oportunidade de ver de perto do dérbi da capital espanhola, que terminou com o triunfo do Real Madrid por 2-1, graças aos golos de Rodrygo e Brahim Díaz.