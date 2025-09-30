Kylian Mbappé deu seguimento ao início de temporada avassalador em Almaty, onde o Real Madrid confirmou o seu favoritismo diante do Kairat com um triunfo por 5-0, construído com um hat-trick do avançado francês, um golo de Camavinga e outro de Brahim Díaz.

Na resposta à pesada derrota no dérbi de Madrid, para a Liga espanhola, o Real não deu azo a surpresas no Cazaquistão, onde derrotou um Kairat que contou com os portugueses Luís Mata e Jorginho no onze inicial.

A figura do encontro foi Mbappé, que marcou aos 25 [de penálti], aos 52, assistido por Courtois, e aos 74 minutos, chegando aos 13 golos pelos Merengues, esta época, cinco deles na Liga dos Campeões.

O francês chegou ao golo número 60 na Liga dos Campeões e fez o que apenas Ronaldo [2003], Cristiano Ronaldo [2012 e 2013] e Benzema [2022] tinham conseguido no Real: um hat-trick num jogo fora da Champions.

▪️Kylian Mbappé ▪️Lionel Messi ▪️Robert Lewandowski ▪️Cristiano Ronaldo ▪️Karim Benzema ▪️Raúl González#UCL pic.twitter.com/00bToNBOxE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2025

O Kairat, que na ronda inaugural tinha perdido por 4-1 frente ao Sporting, ainda deu que fazer a Courtois. Aos 62 minutos, Luís Mata, com um remate forte, de pé direito, obrigou o guarda-redes belga a aplicar-se e, pouco depois, os cazaques viram um penálti, por alegada falta sobre Gromyko, ser revertido pelo VAR.

Aos 83 minutos, o recém-entrado Camavinga fez o 4-0 e, no último lance da partida, Brahim Díaz fechou o marcador.

O Real Madrid chega aos seis pontos na fase liga da Champions, enquanto o Kairat Almaty continua a zeros na tabela classificativa.

