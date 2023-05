Kyle Walker e Vinícius Júnior travaram uma dura batalha na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. Após o empate a uma bola, o lateral direito do Manchester City deu um abraço ao extremo do Real Madrid e seguiu-se uma conversa com muitos sorrisos à mistura.

Esta terça-feira, na antevisão ao jogo da segunda mão, o internacional inglês abordou os duelos com o brasileiro e revelou o que disse após o jogo no Santiago Bernabéu.

«Vejo este jogo como qualquer outro, tens de lhe mostrar respeito. Como com Mbappé no Mundial. Tens de lhes dar o respeito que eles merecem. Estou a representar o City, a ambição do clube é enorme. Se não posso competir contra estes grandes jogadores, não deveria estar aqui. Preciso de ter a certeza de que enfrento os melhores e posso lidar com os melhores», afirmou em conferência de imprensa.

«Fui abraçá-lo porque ele tentou fazer-me um drible. Eu estava tipo: “Por favor, não tentes isso de novo, não faças de mim um meme”. Os lutadores de boxe têm uma luta e apertam as mãos no final. Amanhã [quarta-feira] à noite, vou dar-lhe o respeito que ele merece, mas antes disso é uma batalha», disse ainda.

Walker preferiu, também, desvalorizar as polémicas em torno de Vini Jr.

«Ele é um jogador muito bom, faz o que precisa para colocar a sua equipa acima da linha. Não me meto nisso, se existe “trash talk” não me incomoda. Já passei por coisas mais difíceis do que pessoas a perturbarem. Já o vi cair com facilidade, faz parte do jogo levar vantagem sobre o adversário. Não tirem o futebol dele, ele é um jogador top», vincou.

Manchester City e Real Madrid disputam uma vaga na final da Champions esta quarta-feira, a partir das 20h00, no Etihad. Siga o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.

