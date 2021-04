Zinedine Zidane manifestou-se orgulhoso com a qualificação do Real Madrid para as meias-finais da Liga dos Campeões, confirmada com um empate diante do Liverpool (0-0), em Anfield, atribuindo todo o mérito ao trabalho e ao esforço dos seus jogadores que vinham do clássico com o Barcelona.

«Já sabíamos que íamos sofrer e esperávamos um Liverpool muito forte nos primeiros quinze minutos. Era normal, são os quartos de final da Champions. Mas no final conseguimos a qualificação e estamos muito contentes por isso», começou por destacar.

Um sucesso que o treinador francês atribui ao coletivo. «Estamos todos juntos e a equipa está sempre aí e quer sempre mais. Ainda não ganhámos nada, mas estamos vivos nas duas competições», comentou em alusão à Liga dos Campeões e à liga espanhola.

Ultrapassado o Liverpool, o Real Madrid vai agora medir forças com outra equipa inglesa nas meias-finais, o Chelsea. «Vamos desfrutar e descansar um pouco porque, antes do Chelsea, ainda vamos ter outros jogos. Sabemos que o Chelsea é uma equipa muito boa», referiu.

A verdade é que depois de uma temporada que começou muito mal para a equipa de Zidane, o Real Madrid chega a abril a lutar pelos dois títulos mais importantes. «Merecemos passar esta eliminatória e ficou muito contente pelos rapazes. Animicamente dá-nos muita força. Estamos contentes por passar, mas ainda não ganhámos nada. Estou orgulhoso pelo que temos vindo a fazer, agora é tempo de desfrutar e descansar», comentou ainda.