Zinedine Zidane considerou «justa» a vitória do Chelsea frente ao Real Madrid, nas meias-finais da Liga dos Campeões.



«Podemos dizer que o Chelsea mereceu a vitória. Lutámos, mas no final eles mereceram ganhar e passar. Jogámos uma meia-final e os jogadores estavam preparados. Se jogaram é porque estavam preparados. Sinto-me orgulhoso dos meus futebolistas. Tentámos tudo e conseguimos chegar até aqui, ficámos a um passo da final. O Chelsea fez um grande jogo, está de parabéns», referiu o técnico do merengues, citado pela Marca.



O técnico francês admitiu que a equipa «não está contente», mas que esta quinta-feira vai focar-se no que resta da Liga espanhola, título que ainda pode conquistar.



«Não estamos contentes. Quando perdes uma meia-final, não podes estar contente porque não é normal que aconteç.a É um momento duro, mas amanhã voltaremos a treinar», atirou.