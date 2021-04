O FC Porto tem a possibilidade de garantir mais 12 milhões de euros nesta edição da Liga dos Campeões, para colocar o bolo total acima dos 85 milhões. Recorde-se que a SAD portista já somou 73,5 milhões de euros, podendo acrescentar-lhe mais 12 milhões, que é o prémio financeira que ganha quem se apurar para as meias-finais da Champions.

Ao valor arrecadado acresce ainda o do market pool, relacionado com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 292 milhões de euros pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países, sendo que, com a eliminação precoce do Benfica, o FC Porto recebe em 2020/21 o total do valor definido para Portugal.

Antes de iniciar a participação, o FC Porto já tinha garantido 41,8 milhões (15,2 milhões como valor fixo pela presença na fase de grupos e 26,6 milhões pelo nono lugar no ranking da UEFA nos últimos 10 anos).

Depois disso, a equipa portista somou mais 21 milhões com os resultados na fase de grupos e apuramento para os oitavos de final, e mais 11,7 milhões com o triunfo na eliminatória com a Juventus e apuramento para os quartos de final. Feitas as contas, o FC Porto já somou 73,5 milhões de euros e aproxima-se do valor conseguido na última participação na Champions.