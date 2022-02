Com a vitória frente ao Lille esta noite, o Chelsea fez história ao tornar-se na primeira equipa inglesa a ganhar cinco jogos seguidos em casa sem sofrer golos, segundo a Opta.



O registo do blues teve início frente ao Real Madrid a 5 de maio da época passada. Seguiram-se triunfos ante Zenit (1-0), Malmo (4-0), Juventus e mais recentemente frente ao campeão francês.



Lembre-se que os campeões da Europa e do Mundo bateram o Lille por 2-0 com golos de Havertz e de Pulisic.



[Imagens vídeo Eleven Sports]