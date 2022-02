[IMAGENS VÍDEO Eleven Sports]



O Chelsea deu um passo firme rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os campeões da Europa e do Mundo não deram hipótese ao Lille e ganharam por 2-0, em Stamford Bridge.

Um golo de Havertz logo aos oito minutos e outro de Pulisic, aos 63, deixam os londrinos com a eliminatória bem encaminhada. Pelo amostra dos campeões gauleses na capital inglesa só por milagre irão conseguir virar este resultado.



Com Renato, Djaló, Fonte e Xeka na equipa inicial, o Lille não foi capaz de ageuntar a entrada fortíssima do oponente. Não caiu ao primeiro golpe porque Havertz desperdiçou na cara do ex-Boavista e Rio Ave Leo Jardim. Porém, o alemão não desperdiçou à segunda e limitou-se a desviar o cruzamento excelente de Ziyech.



Edouard Mendy, de regresso à baliza dos blues, raramente foi obrigado a aplicar-se. Renato Sanches, o melhor elemento francês na partida, ainda tentou assustar o campeão africano de seleções, mas os seus remates saíram desenquadrados.



Na segunda parte o domínio do Chelsea não foi tão acentuado - quiçá já a pensar na final da Taça da Liga contra o Liverpool. Foi já depois de terem perdido Kovacic e Ziyech por lesão, os ingleses chegaram ao 2-0 numa saída rápida conduzida de forma irrepreensível por Kanté. O francês libertou em Pulisic e este desviou com classe na cara de Leo Jardim.



O Lille, que ainda perdeu Djaló por questões físicas, ainda tentou chegar ao golo que relançasse a eliminatória. Somou livres e cantos, mas faltou sempre capacidade para colocar o adversário em sentido.



Como ficou provado esta noite, a diferença de forças é grande e será preciso um milagre para o sonho do quarteto português na Champions não terminar já.