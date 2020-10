Marcus Acuña, ex-jogador do Sporting, esteve em plano de destaque na vitória do Sevilha frente ao Rennes (1-0), na segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. O argentino, que celebra 29 anos nesta quarta-feira, cruzou para o único golo do encontro, apontado por Luuk de Jong.



Com várias caras conhecidas dos adeptos portugueses, o Sevilha de Julen Lopetegui quebrou o nulo já na segunda parte, quando Acuña recebeu na esquerda e tirou um excelente cruzamento para o centro da área, onde apareceu o holandês De Jong para a finalização (56m).



O Sevilha fica no segundo lugar do grupo, com quatro pontos, tantos quantos o Chelsea. O Rennes está na terceira posição, com apenas um ponto em dois jogos.