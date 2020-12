Esta terça-feira começou a jogar-se a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Lazio, Leipzig e PSG juntaram-se aos já apurados Chelsea, Sevilha, Borussia Dortmund, Barcelona e Juventus após uma noite em que ainda havia muito por decidir.

No Grupo E, o já resolvido de todos, o Chelsea empatou em casa com o Krasnodar e o Sevilha foi a França derrotar o Rennes por 3-1.

No Grupo F, a Lazio empatou em casa com o Club Brugge e garantiu um lugar nos oitavos de final, juntando-se ao Borussia Dortmund, que terminou o grupo na frente após vencer o Zenit por 2-1.

Em Camp Nou, a Juventus «vingou» a derrota caseira com o Barcelona por 2-0: venceu por 3-0 com um bis de Cristiano Ronaldo e fechou o Grupo G no primeiro lugar. No outro jogo, o Dínamo Kiev bateu o Ferencváros por 1-0 e garantiu o terceiro lugar, que lhe dá acesso à Liga Europa.

No Grupo H, o PSG-Basaksehir foi interrompido após afirmações racistas do quarto-árbitro do jogo e só será concluído nesta quarta-feira à tarde. Ainda assim, os parisienses já estão apurados para a próxima fase da Champions juntamente com o Leipzig, que venceu em casa o Manchester United de Bruno Fernandes por 3-2: os Red Devils vão para a Liga Europa.

Veja os resumos dos sete jogos que se concluíram esta terça-feira nos vídeos associados ao artigo.