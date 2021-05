Apesar de ser treinador do Chelsea desde janeiro, Thomas Tuchel apenas conheceu Roman Abramovich, proprietário do clube, esta noite... no relvado do Dragão após ganhar a Champions.



«Falei com o dono [Roman Abramovich] no relvado. Foi o melhor momento para o nosso primeiro encontro. Ou talvez o pior, porque a partir daqui a tendência é piorar. Voltaremos a falar, naturalmente, e vou garantir-lhe que continuo cheio de ambição. Faço parte de um clube realmente ambicioso e de um grupo forte que apoia totalmente as minhas ideias», referiu, em conferência de imprensa.



O germânico foi despedido do PSG no dia de Natal e acabou por rumar a Londres no mês seguinte, tendo assinado por até 2022, com opção de renovar o contrato por mais um ano.