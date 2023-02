Romelu Lukaku foi a grande figura do triunfo do Inter de Milão sobre o FC Porto (1-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No final da partida, o internacional belga mostrou-se feliz pela vitória e por ter marcado pelo segundo jogo consecutivo.

«É uma grande satisfação pela vitória, era muito importante para vencer. Também queríamos fazer o segundo golo, mas mesmo assim ganhámos e estou feliz. Passei alguns meses complicados devido à lesão, mas estou feliz por estar novamente disponível e feliz por ter ajudado na vitória. Só penso em ajudar a equipa», disse Lukaku, citado pela Gazzetta dello Sport.

O avançado nerazzurri admitiu ainda que espera dificuldades no Estádio do Dragão.

«A segunda mão não vai ser fácil. Eles têm muita qualidade, vão colocar-nos em dificuldades. Temos de manter a concentração. Se estou contente com o golo? Direi depois da segunda mão, estou muito focado», garantiu.