O jogo desta quinta-feira entre o Manchester City e o Nápoles (2-0) ficou marcado pelo regresso de Kevin De Bruyne ao Etihad Stadium. No entanto, devido à expulsão madrugadora de Di Lorenzo, o médio belga acabou por ser substituído aos 26 minutos.

No final da partida, os jogadores do Manchester City não esqueceram o antigo colega e obrigaram-no a dar uma volta ao relvado e agradecer aos adeptos, que muito aplaudiram. Os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva foram os principais impulsionadores deste momento.

Ora veja: