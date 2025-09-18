Liga Campeões
Há 32 min
Rúben e Bernardo obrigam De Bruyne a dar a volta ao campo com o plantel do Man. City
Internacionais portugueses quiseram que ex-City recebesse a ovação dos adeptos
TB
Internacionais portugueses quiseram que ex-City recebesse a ovação dos adeptos
TB
O jogo desta quinta-feira entre o Manchester City e o Nápoles (2-0) ficou marcado pelo regresso de Kevin De Bruyne ao Etihad Stadium. No entanto, devido à expulsão madrugadora de Di Lorenzo, o médio belga acabou por ser substituído aos 26 minutos.
No final da partida, os jogadores do Manchester City não esqueceram o antigo colega e obrigaram-no a dar uma volta ao relvado e agradecer aos adeptos, que muito aplaudiram. Os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva foram os principais impulsionadores deste momento.
Ora veja:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS