Salvio vibrou com o apuramento do Manchester City para a final da Liga dos Campeões. Após o final do jogo contra o PSG, o internacional argentino rendeu-se à atuação de Rúben Dias, tendo partilhado uma foto do jovem central português.

No entanto, o ex-Benfica não se ficou por aqui e assumiu-se feliz pelos miúdos que viu crescer ao serviço das águias, referindo-se não só ao defesa, mas também a Bernardo, Cancelo e Ederson.



«Feliz por ver ganhar estes miúdos, que vi crescer dia a dia no Benfica. Hoje estão no topo», escreveu o jogador do Boca Juniors, na rede social Twitter.