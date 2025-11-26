Rui Borges, técnico do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória dos leões sobre o Club Brugge, por 3-0:

Pote apto para o Estrela?

«Sim. Acredito que estará disponível para o jogo com o Estrela.»

Crescimento de Fresneda com Rui Borges

«É mérito dele e do seu trabalho diário. Tem crescido imenso. Mas não falo apenas do Fresneda, o Trincão e o Pote também estão a fazer as melhores épocas das respetivas carreiras. Acima de tudo, destaco o coletivo. A palavra certa é maturidade. Fomos uma equipa adulta frente ao Club Brugge.»

Mensagem para os sub-17 e dedicatória a Matheus Reis

«Dedico a vitória ao Matheus Reis e à família dele pelo nascimento do filho. É um jogador muito importante para o grupo e para a equipa. Esta dedicatória é do grupo e não apenas minha. Desejo a melhor das sortes para os sub-17 na final de amanhã (quinta-feira). Acredito que irão dignificar o nosso país.»