Luciano Spalletti, treinador da Juventus, em declarações na conferência de imprensa, após o empate frente ao Sporting (1-1), na quarta jornada da fase liga da Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Estou contente com a prestação da equipa, mostraram carácter, disponibilidade e vontade de vencer. Tivemos um início complicado, mas depois houve uma reação fantástica e assumimos o controlo do jogo. Talvez merecêssemos a vitória, pois criámos duas ou três situações. Foi pena, mas se continuarmos com este espírito, vamos ganhar muitos jogos.»

O Sporting de Rui Borges

«Como eu tinha avisado, o Sporting é uma equipa muito boa, joga muito bem, com muita técnica, velocidade e posse de bola. É complicado jogar contra eles. O treinador Rui Borges, apesar de jovem, é competente e sabe pôr a equipa a jogar muito bem. Não é fácil tirar o controlo do jogo ao Sporting.»

Falta de precisão

«Fomos um pouco imprecisos na qualidade das jogadas, no início, quando eles nos atacaram, não conseguimos iniciar as ações, mas, no geral, a equipa fez um grande jogo».