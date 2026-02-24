Florentino Pérez e Rui Costa vão sentar-se à mesa para o habitual jantar entre as direções dos dois clubes, esta terça-feira, no Bernabéu.

Apesar da polémica recente a envolver Prestianni e Vinicius Júnior, as relações mantêm-se intactas e a partir das 19h30 há espaço para o convívio antes do encontro decisivo para saber quem passa aos «oitavos» da Liga dos Campeões.