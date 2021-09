A comitiva do FC Porto chegou ao Aeroporto Sá Carneiro, em Pedras Rubras, quando já passava da uma da manhã e à sua espera tinha dezenas de adeptos, a maior parte, como se pode perceber, da claque Super Dragões, que fizeram questão de gritar pela equipa e de mostrar a satisfação pela exibição realizada no Wanda Metropolitano.

No vídeo partilhado nas redes sociais da própria claque, pode ver-se fumos e muita gente num momento de entusiasmo, depois do empate arrancado pela equipa de Sérgio Conceição em Madrid, um empate, aliás, que esteve muito perto de se transformar em vitória. Os adeptos quiseram reconhecer a boa exibição portista no regresso a casa.