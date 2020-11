Diogo Jota. Diogo Jota. Diogo Jota.

Noite de sonho para o português em Bergamo.

O Liverpool goleou a Atalanta por 5-0 em Itália, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, com o internacional luso a apontar um «hat-trick». Foi a grande figura da equipa de Jurgen Klopp no jogo, que deixa o apuramento para os «oitavos» bem encaminhado para os reds.

No quarto jogo consecutivo a marcar, Jota abriu o livro aos 16 minutos. Assistido por Alexander-Arnold, picou a bola com classe, à saída de Sportiello da baliza.

O bis apareceu ao minuto 33, com força, potência e classe. Lançado por Joe Gomez com um passe em profundidade, o ex-Wolverhampton recebeu com o pé esquerdo e orientou de primeira para o direito, tirando Hateboer do caminho para bater Sportiello de novo.

Os dois tentos do jogador de 23 anos fizeram a diferença ao intervalo e antecederam uma entrada arrasadora do campeão inglês na segunda parte.

Aos 47 e 49 minutos, Salah e Mané, respetivamente, ampliaram a diferença no marcador para 0-4. O egípcio, lançado por Curtis Jones ainda no meio-campo defensivo, após um canto a favor da Atalanta, bateu Sportiello com um remate colocado. Depois, Mané, assistido pelo egípcio, fez uma «chapelada» ao guardião da Atalanta.

O marcador foi fixado com o terceiro golo de Diogo Jota, ao minuto 54. Mané, numa saída rápida pela esquerda, contemporizou e desmarcou o extremo na hora certa. Jota beneficiou do ressalto em Sportiello e atirou a contar para a baliza deserta, antes de sair tocado, ao minuto 65, rendido por Firmino.

A fechar, Zapata, que já tinha ficado perto de um golaço com um remate à trave, viu o tento de honra dos transalpinos anulado, devido a fora-de-jogo.

Com a prestação desta noite, Jota chega aos sete golos em dez jogos pelo Liverpool. Tornou-se o terceiro português a marcar três golos num só jogo da Champions.

O Liverpool soma agora nove pontos e aumenta a vantagem na liderança para cinco pontos. Ajax e Atalanta têm quatro cada e o Midtjylland ainda não pontuou.

No outro jogo, que resultou no alcance do Ajax à Atalanta, Antony (1m) e Tadic (13m) deram vantagem aos holandeses, que se aguentaram na Dinamarca para somar os três pontos, mesmo depois de Dreyer ter reduzido para o 1-2 final pouco depois, ao minuto 18.