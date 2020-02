O médio Sergio Busquets foi eleito, pela UEFA, o homem do jogo do empate a uma bola entre Nápoles e Barcelona, esta terça-feira, no estádio San Paolo, em jogo relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Busquets originou o lance do golo dos catalães, aos 57 minutos, com um passe a rasgar a defensiva do Nápoles, para Nélson Semedo assistir Griezmann. Antes, na primeira parte, Mertens adiantara os italianos, ao minuto 30.

O único ponto negativo para Busquets é o facto de ter visto um cartão amarelo por falta sobre Mertens, ao minuto 54, que o deixa de fora da segunda mão da eliminatória.

«Temos um plantel curto e temos que reinventar-nos um pouco. O Semedo e eu estávamos precavidos e corríamos esse risco. Depois houve o vermelho ao Vidal e esperemos que o Piqué esteja no jogo da segunda mão [o central saiu lesionado]. A planificação foi assim, temos baixas importantes e vamos lutar», referiu.

LEIA MAIS: a crónica do Nápoles-Barcelona

🔵🔴 Sergio Busquets wins #UCLMOTM award after his display in Naples 👏👏👏



👉 He will be one of four nominees for Player of the Week in tomorrow's vote!👑 pic.twitter.com/kbAXozqidj