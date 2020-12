Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após a vitória por 2-0 ante o Olympiakos, no Pireu, em jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Não olhamos para os registos. Olhamos para o jogo. A vida deste jogo, porque cada jogo tem a sua história. Prepará-lo da melhor maneira, com toda a seriedade do mundo, na minha opinião não dando prenda a jogadores nenhuns. Eles é que vão buscar essas prendas na prestação de cada um diariamente. Estrategicamente, interpretaram na perfeição o que queríamos para o jogo. Jogadores de parabéns, acho que somos, das 16 equipas, há duas que não pertencem aos quatro principais campeonatos da Europa e isso, por si, é de valorizar. Valorizar o trabalho destes jogadores, o que têm feito diariamente com este ciclo de jogos e esta densidade competitiva tão grande.»

[Ronaldo ontem disse que este vai ser o ano mais difícil de gerir o esforço:] «É um ano atípico, os jogadores tiveram pouco mais de duas semanas de férias, os jogos acumulam-se e preparar é mais difícil. Recuperar, também. Há que fazer uma gestão inteligente e criativa dos jogadores à disposição, percebendo que o trabalho diário é o mais importante.»

[Estreias de Diogo Costa, Toni Martínez e Felipe Anderson pelo FC Porto na Champions e as indicações dadas a Diogo em jogo:] «Faz parte da estratégia, da preparação do jogo, perceber onde podemos ferir o adversário. Mesmo o primeiro golo, na bola parada, foi fantástica a forma como atacámos o primeiro poste. Isso tudo é trabalho. A forma como condicionámos e em que zona do campo queríamos condicionar o adversário. O Romário e o Otávio fizeram um trabalho extraordinário nesse sentido. Nos pormenores, tem a ver com o foco, com a dedicação e a ambição dos jogadores, de que os pormenores a este nível fazem a diferença.»