A Atalanta caiu de pé frente ao Real Madrid, no Alfredo Di Stéfano (3-1) nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois de ter estado entre as oito melhores equipas da Europa na época passada, o conjunto de Bérgamo praticamente não teve hipóteses de sonhar.



A diferença individual entre as duas formações acabou, no fundo, por decidir a eliminatória. Os italianos nem estavam a jogar mal em Madrid, mas um erro de Sportiello acabou por fazer a balança pender para o lado espanhol. O guarda-redes errou na saída de bola e permitiu a Modric assistir Benzema para o 1-0 (35m).



Antes disso, a Atalanta tinha desperdiçado uma excelente oportunidade para igualar a eliminatória por Gosens - falhou a conclusão na cara de Courtois. Essa foi a única grande oportunidade dos transalpinos na primeira parte. A resposta dos merengues chegou por Vinícius. O brasileiro tabelou com Benzema, sentou Sportiello, mas não previu o corte in extremis de Djimsiti.



A segunda parte prometia ainda antes do apito inicial quando Gasperini lançou Zapata para o lugar de Pasalic. O jogo tornou-se mais aberto e houve mais golos. Vinícius ficou perto de um golo de antologia, assinando a primeira grande situação para o Real Madrid e pouco depois, a Atalanta cometeu um erro a meio campo e o brasileiro foi travado em falta por Tolói na área.



Sergio Ramos fez o 2-0, celebrou de forma inusitada com Lucas Vázquez e logo de seguida, foi substituído por Militão. O beijo do espanhol a Zidane foi a imagem de uma noite tranquila e nem o golaço de livre de Muriel (83m) acelerou os corações dos blancos.



É verdade que Courtois negou o golo a Zapata por duas vezes enquanto Benzema acertou no ferro da baliza de Sportiello (poderia igualar o registo goleador de Raúl na prova). Já depois do golo de honra italiano, Asensio fez o 3-1 final e desequilibrou por completo a eliminatória (4-1 no agregado dos dois jogos).



Depois de ter caído nos oitavos nas últimas duas edições, o Real Madrid volta a apurar-se para os quartos.