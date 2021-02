Julen Lopetegui fez a antevisão receção do Sevilha ao Borussia Dortmund e considerou que a equipa alemã tem uma das melhores frentes de ataque do mundo.

«Vamos defrontar uma equipa que arrasou no seu grupo e que tem um dos melhores ataques do mundo, com muitos talentos. Não é só Haaland. Sancho, Reyna, Reus, Brandt, Moukoko... São grandes opções de uma equipa muito completa a nível ofensivo. O Dortmund é uma equipa feita para ganhar a Bundesliga e para ser protagonista da Champions», afirmou o treinador dos andaluzes na conferência de imprensa prévia à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O ex-treinador do FC Porto salientou que a temporada tem sido «tremendamente exigente», com muitos poucos dias de descanso entre jogos, e sublinhou a importância de não sofrer golos neste jogo da primeira mão frente à equipa do internacional português Raphael Guerreiro.

«Não pensamos em qual será o resultado ideal, mas apenas em fazer um bom jogo dirante de um adversário que nos vai exigir muito. Vai ser importante atacar e defender bem, sermos capazes de ferir o adversário quando tivermos bola e de quando não a tivermos saber defender diante de uma equipa que tem muito talento», concluiu.

O Sevilha recebe esta quarta-feira o Borussia Dortmund no Estádio Sánchez Pizjuán, a partir das 20 horas.