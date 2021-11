O Real Madrid voltou a vencer o Shakhtar Donetsk esta quarta-feira, agora em casa, por 2-1, e desta forma assumiu o comando do Grupo D, ficando agora à espera do resultado entre o Sheriff e o Inter Milão. Karim Benzema abriu caminho para a vitória com o golo mil dos merengues na competição milionária.

Depois da goleada em Kiev (5-0), na jornada anterior, esperava-se novo triunfo fácil do Real Madrid e o primeiro golo marcado pelo internacional francês, aos 14 minutos, sustentava essa expetativa, mas a verdade é que a equipa de Donetsk deu mais luta na capital espanhola. É o nome do internacional francês que fica ligado ao golo mil do Real Madrid, mas a verdade é que o mérito é todo de Vinicius que recuperou uma bola na área do Shakhtar e ofereceu o golo a Karim.

A verdade é que o jogo estava equilibrado e os ucranianos acabaram por chegar ao empate antes do intervalo, aos 39 minutos, na sequência de um passe em profundidade, com Alan Patrick a amortecer com o peito na área para uma bomba do ex-sportinguista Fernando. Ainda antes do intervalo, o brasileiro teve nova oportunidade flagrante com um remate cruzado, mas Courtois impediu a cambalhota no marcador.

O Real Madrid entrou depois amorfo na segunda parte, com um jogo lento, permitindo o controlo do Shakhtar, mas numa equipa com tantas estrelas há sempre espaço para o improviso. Neste caso, foi uma combinação espetacular entre Vinicius e Casemiro, cheia de magia, a abrir espaço para o segundo golo de Benzema que só teve de encher o pé. Ainda faltava meia-hora para o final do jogo, mas a equipa de Ancelotti voltava a estar por cima.

O Shakthar ainda ameaçou o empate, com remates de Stepanenko e Ismaily, mas Benzema também esteve muito perto de completar um hat-trick aos 78 minutos, numa altura em que o francês já se queixava de problemas físicos. O francês acabou por ceder o lugar ao ex-benfiquista Luka Jovic, já perto do final, sob intensos aplausos.

Com este triunfo o real Madrid destaca-se no topo da classificação do Grupo D com 9 pontos, mais três do que o Sheriff que, ainda esta noite, recebe o Inter Milão. O Shakhtar, com apenas um ponto, está praticamente afastado da luta pelos oitavos.(Imagens vídeo Eleven Sports)