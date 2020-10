Não foi um escândalo, mas foi histórico.



Pela primeira vez na sua história, o Shakhtar Donestsk bateu o Real Madrid (3-2) no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões.



É importante ganhar, não há dúvida. Porém, a forma como se ganha é que perdurará no tempo. Sem dez das principais figuras (sim, leu bem), a equipa de Luís Castro fez o que quis do Real Madrid na primeira metade e foi, sem surpresa, que chegou ao intervalo a vencer por 3-0.



O único lance de perigo dos merengues foi protagonizado por Asensio, aos cinco minutos. Depois, houve «show» ucraniano em Valdebebas. Numa jogada deliciosa, Marlos falhou o 0-1 na cara de Courtois antes do golo de Tetê (29m).



A cratera existente no eixo central da defesa espanhol assustava. E foi quase sempre por lá que o Shakhtar entrou. Quatro minutos após o 0-1, Tetê voltou a fazer o que quis de Marcelo e rematou para defesa incompleta de Courtois. Varane tentou impedir a recarga de Dentinho e acabou por fazer autogolo.



O 3-0, ainda antes do intervalo, é sintomático da forma como o Real Madrid abordou o encontro. Tetê fugiu a Marcelo e assistiu de calcanhar para Solomon - enquanto Militão recuperava a posição a passo - que confirmou o escândalo no estádio Alfredo Di Stéfano.



Zidane limitou-se a trocar Rodrygo por Benzema, mas a mudança na equipa merengue foi mental. O Real Madrid pressionou, subiu os índices de agressividade e colocou o Shakhtar em claras dificuldades.



Um golaço de Modric, aos 54 minutos, deu esperança aos blancos. Logo de seguida, Tetê perdoou o 4-1 com um remate na marca de penálti. Zizou voltou a mexer e lançou Vinícius para o lugar de Jovic. O prodígio brasileiro precisou de 15 segundos para roubar a bola a Marlos e fazer o 3-2.



O Real Madrid jogava pelo seu orgulho, era visível. No entanto, o conjunto de Luís Castro aguentou a pressão contrária e espreitou, em duas ocasiões, o 4-2. Dentinho, por exemplo, desperdiçou na cara de Courtois e Marlos viu o seu golo ser anulado.



Os espanhóis chegaram ao empate nos instantes finais por Fede Valverde na sequência de um canto de Kroos. O VAR considerou que Vinícius (em posição irregular) impediu Trubin de ver a bola e salvou o Shakhtar.



Um triunfo justo que será recordado pela forma como o Shakhtar jogou na primeira parte.