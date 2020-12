O treinador do Shakhtar Donetsk, Luís Castro, assegurou esta terça-feira que a equipa ucraniana está preparada para enfrentar o Inter de Milão, em Itália, na sexta, última e decisiva jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O português sublinhou que este reencontro vai diferir da derrota por 5-0 na meia-final da Liga Europa de 2019/2020 e do empate em Kiev, na primeira volta.

«Posso dizer, com certeza: o jogo de amanhã é diferente da meia-final da Liga Europa e do encontro anterior, em Kiev. Sabemos muito bem que o adversário é muito agressivo e intenso. Vai tentar chegar à nossa baliza da mesma forma que nós vamos tentar. Temos um jogo intenso e difícil pela frente, mas estamos prontos», afirmou Luís Castro, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a pressão que as derrotas com o Borussia Monchengladbach poderão ter causado, Luís Castro diz que prefere pensar nas duas vitórias conseguidas frente ao Real Madrid, mas que nenhum resultado das cinco jornadas anteriores vai produzir efeitos nos 90 minutos em San Siro.

«Prefiro pensar mais nas vitórias que tivemos com o Real Madrid do que nas derrotas contra o Borussia. E nenhum desses resultados vai ter efeito no jogo de amanhã. A nossa concentração está inteiramente no jogo com o Inter. Não estamos interessados em nada do que aconteceu antes. Estamos num grupo em que todas as equipas ambicionam chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões», analisou.

O Inter-Shakhtar joga-se às 20 horas, à mesma hora do Real Madrid-Borussia. Os alemães lideram o grupo com oito pontos, Shakhtar e Real têm sete cada e o Inter cinco. Todos ainda têm hipóteses de apuramento.