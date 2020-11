O treinador português Luís Castro considerou, esta terça-feira, após a goleada sofrida pelo Shakhtar Donetsk ante o Borussia Monchengladbach (0-6), que os ucranianos não foram uma equipa no duelo da terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, numa noite terrível.

«Não fomos uma equipa. Fizemos um jogo terrível e muito fraco. Não fomos capazes de pressioná-los e de controlar a profundidade do jogo. Na primeira parte, não lhes criámos qualquer problema no ataque. Não fomos surpreendidos pela forma como o Monchengladbach jogou. Ficámos surpreendidos com o que nós mostrámos neste jogo», afirmou Castro, após o encontro, aos jornalistas.

«Foi uma noite terrível para nós. A equipa que conseguiu um resultado fantástico há duas semanas em Madrid [vitória por 3-2], não foi capaz de causar quaisquer problemas aos seus oponentes [Borussia]. É difícil aceitar», apontou.

O treinador de 59 anos justificou as três substituições ao intervalo porque não podia assistir a uma segunda parte tão má como a primeira, que chegou ao fim com o 0-4 no marcador.

«Queríamos refrescar a equipa, dar alguma energia que faltou na primeira parte. Não esperávamos uma noite tão má», assinalou.

O Borussia, com o triunfo, lidera com cinco pontos, para quatro de Shakhtar e Real Madrid. Os espanhóis bateram o Inter por 3-2. Os italianos estão no quarto e último lugar do grupo B, com dois pontos.