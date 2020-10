Luís Castro manifestou-se indignado com os jornalistas espanhóis na véspera do embate do Shakhtar Donetsk com o Real Madrid, na capital espanhola, para a Liga dos Campeões. O treinador português considerou uma «falta de respeito» não ter sido feito uma única pergunta sobre o campeão ucraniano no decorrer da conferência de Zinedine Zidane.

De facto, a conferência de imprensa do treinador francês andou, essencialmente, à volta da equipa do Real Madrid e assuntos laterais ao clube espanhol.

«É uma falta de respeito. Os jornalistas podiam ter feito perguntas sobre a forma como ia jogar o Shakhtar. Não vivemos o nosso melhor momento, é verdade, mas é uma falta de respeito, talvez falta de educação até, não sei…», atirou.

Para o treinador do Shakhtar, trata-se, acima de tudo, de uma questão de respeito. «Não gosto disto. Não há nada pior do que não respeitar os outros, mas parece que o coronavírus, para alguns, não serviu para aprender alguma coisa», destacou ainda.

A realidade é que o Shakhtar chegou a Madrid desfalcado, com um total de treze jogadores indisponíveis para jogo desta quarta-feira. «Temos de respeitar o protocolo da UEFA mas estamos a viver um pesadelo. Nenhum treinador gosta de passar por isto, mas faremos todos os possíveis para cumprir com os nossos objetivos porque em nada esta situação nos retira responsabilidade. Mas nestas condições vai ser difícil jogar», comentou ainda na antevisão do jogo.