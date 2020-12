A sexta e última jornada da fase de grupos podia dar para tudo para o Shakhtar Donetsk, clube treinado pelo português Luís Castro. Os ucranianos tinham hipóteses de seguir para os «oitavos» da Champions, de cair para a Liga Europa ou de ficar fora das competições europeias.

Aconteceu a segunda das possibilidades. Não foi a perfeita, mas foi positiva, num grupo exigente e no qual os comandados de Luís Castro venceram duas vezes o Real Madrid. A festa no final, no balneário de San Siro, na noite desta quarta-feira, espelhou o bom estado de espírito.

Depois do empate ante o Inter de Milão em Itália – ante o adversário por quem tinha sido goleado na meia-final da Liga Europa 2019/2020 – o Shakhtar garantiu o terceiro lugar do grupo e, mais que isso, motivou a saída madrugadora dos comandados de Antonio Conte das provas europeias. Um bom motivo para festejar no pós-jogo, mesmo que o sonho dos «oitavos» da liga milionária tenha ficado por aí: por um sonho.