Mãos ao ar! É um assalto!... mas cometido por um pobre Sheriff na casa de um dos mais poderosos do mundo.

Foi mais ou menos isso que aconteceu em Madrid, com o quase desconhecido Sheriff Tiraspol, da Moldávia, a vencer o Real Madrid e fazê-lo corar de vergonha diante dos próprios adeptos (1-2).

Jasur Jakhshibaev deu o primeiro tiro e adiantou os visitantes, aos 25m.

Karim Benzema ainda empatou no segundo tempo, de penálti, antes de Sebastien Thill marcar o golo da vitória, aos 90 minutos, e garantir o triunfo dos moldavos.

Contra todas as expectativas, o Sheriff é mesmo o líder do Grupo D, com seis pontos, mais três do que os espanhóis, e mais cinco do que Inter Milão e Shakhtar, que se ‘anularam’ (0-0) na Ucrânia.