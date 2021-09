Os moldavos do Sheriff proporcionaram nesta terça-feira uma surpresa gigantesca no mundo do futebol, ao vencer o Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

O triunfo por 2-1 deixou todos boquiabertos e serviu, na opinião do treinador do Sheriff para calar muitas bocas.

«Houve um grande jogador, Dirk Kuyt, que disse que não havia lugar para o Sheriff na Champions. Estou muito contente por destruir o mundo perfeito dele», começou por dizer o ucraniano Yuriy Vernydub.

«Tenho de estar contente depois de vencermos um grande clube como Real Madrid. Estou muito orgulhoso. É um momento emocionante. Somos uma verdadeira equipa. A Liga dos Campeões é o nosso lugar e provámos isso», completou, na conferência de imprensa após a partida.