Esta quarta-feira ficaram definidos os semifinalistas da Liga dos Campeões, com o Real Madrid e o Manchester City a juntarem-se ao Chelsea e Paris Saint-Germain. Dos quatro vão sobrar apenas dois entre abril e maio, mas só dois vão estar na ambicionada final de Istambul. Quem é que vai levantar a orelhuda?

Já se sabe que o Real Madrid vai defrontar o Chelsea, enquanto o Manchester City irá medir forças com o Paris Saint-Germain, mas pedimos que avance já com o prognóstico de quem vai ser o sucessor do Bayern Munique.

