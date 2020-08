A presença de Bayern Munique e PSG na final da Liga dos Campeões permitiu ao FC Porto entrar diretamente no pote 1 do sorteio da prova para 2020/21.



Embora sejam cabeças de série, os campeões nacionais podem encontrar alguns «tubarões» do futebol europeu que estão no pote 2: Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, Borussia Dortmund ou Chelsea são alguns dos emblemas que podem cruzar-se com os dragões.



Sevilha e Shakthar Donestsk são também possíveis oponentes dos azuis e brancos, embora a questão dos espanhóis possa mudar. Caso o conjunto de Lopetegui vença o Inter de Milão na final da Liga Europa, marcada para esta sexta-feira, salta para o pote 1. Os italianos também pode deixar o pote 3 para serem cabeças de série no sorteio.



Nota ainda para a presença do Leipzig, semifinalista da Champions esta época, no pote 3.