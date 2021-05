Com a conquista da Liga Europa por parte do Villarreal, o FC Porto caiu para o pote 3 da Liga dos Campeões.



Os dragões precisavam que o Man. United vencesse a Liga Europa e que o Chelsea conquistasse a Champions. Porém, a derrota dos red devils atira já os azuis e brancos para o pote 3 independentemente do que aconteça na final da Champions no próximo sábado.



O Villarreal entra no pote 1 e pode ser acompanhado pelo Zenit casos o Man. City conquiste a Liga dos Campeões. Por sua vez, o Man. United vai para o pote 2. De resto, como a distribuição é feita pelo coeficiente da UEFA, o FC Porto tem ainda à sua frente Real Madrid, Barça, PSG, Liverpool, Juve, Liverpool e Sevilha, além dos red devils.



O Borussia Dortmund ainda pode entrar no pote 2 caso o Chelsea conquiste a Champions.



Eis alguns dos adversários que o FC Porto pode encontrar na fase de grupos:

Pote 1: Lille, Inter, Villarreal, Atlético Madrid, Manchester City e Bayern Munique;

Pote 2: PSG, Real Madrid, Barça, Liverpool, Juventus, Sevilha e Man. United;