O Sporting vai defrontar a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado nesta segunda-feira em Nyon, na Suíça.

A equipa italiana era uma das cabeças de série, depois de ter vencido o Grupo H, com cinco vitórias e uma derrota (15 pontos), deixando em segundo lugar o campeão europeu Chelsea. O Sporting ficou também na segunda posição do seu grupo (com 9 pontos), que foi vencido pelo Ajax (18).

De referir que o Benfica terá como adversário o Real Madrid na mesma eliminatória.