O sorteio do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões vai realizar-se esta terça-feira, às 11h00, em Nyon, na Suíça.



O Maisfutebol vai acompanhar o sorteio EM DIRETO aqui. O Benfica ficará a conhecer quem será o adversário no play-off caso supere a terceira pré-eliminatória diante do Midtjylland.



As águias não são cabeças de série no sorteio e estão no caminho dos não campeões. Assim, sabem que, se baterem os dinamarqueses, vão defrontar uma de quatro equipas: Dínamo Kiev, Sturm Graz, Mónaco ou PSV Eindhoven.