Sorteio da Champions: Sporting entre o lado prateado e o lado azul
É esta sexta-feira que os leões vão ficar a saber se vão defrontar o Real Madrid ou Bodo/Glimt nos oitavos de final
É esta sexta-feira que o Sporting vai ficar a saber se vai defrontar o gigante Real Madrid ou os sensacionais noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões, num sorteio que vai não só definir os jogos da próxima eliminatória, mas também todos os cruzamentos até à final de Budapeste. De resto, se avançar aos quartos, o Sporting sabe que pode jogar contra Atalanta, Arsenal, Bayern Munique ou Bayer Leverkusen.
Um sorteio que tem início marcado para as 11h00 de Portugal e que vai decorrer na Casa do Futebol Europeu em Nyon, na Suíça, com as oito equipas que garantiram a qualificação direta, entre as quais está a equipa de Rui Borges, que serão cabeças de série, às quais se juntam as oito equipas provenientes do play-off, incluindo o Real Madrid que deixou o Benfica pelo caminho.
Os oito cabeças-de-série: Arsenal, Bayern Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City.
Os oito provenientes dos play-off: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle, Atlético Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray e Bodo/Glimt.
Os cabeças-de-série vão ser divididos em quatro pares, formados consoante a classificação final da fase liga. O Sporting, neste caso, como foi sétimo classificado, formará par com o Manchester City, oitavo classificado, e estes dois emblemas serão os primeiros a saber se ficam no lado prateado [onde está o Real Madrid] ou no lado azul [onde está o Bodo/Glimt] do quadro dos oitavos de final.
O mesmo procedimento será depois aplicado aos restantes cabeças-de-série até ficarem definidos quatro jogos no quadro prateado e outros quatro jogos no quadro azul como pode ver na imagem abaixo.
O caminho até à final ficará automaticamente definido, nesta fase, já sem quais restrições entre equipas do mesmo país. Por exemplo, o Benfica se tivesse vencido o Real Madrid, poderia defrontar o Sporting, como o Newcastle pode defrontar o Chelsea ou o Bayer Leverkusen pode medir forças com o Bayern Munique.
O calendário da última fase
Oitavos de final: 10/11 e 17/18 de Março de 2026
Quartos de final: 7/8 e 14/15 de Abril de 2026
Meias-finais: 28/29 de Abril e 5/6 de Maio de 2026
Final: 30 de Maio de 2026 (Budapeste)
O calendário dos oitavos de final ficará definido na noite do sorteio, enquanto o calendário dos «quartos» será comunicado a 19 de março, já depois dos jogos da segunda mão dos oitavos. O calendário das meias-finais, por sua vez, será revelado a 16 de abril.