Ficaram definidos esta quarta-feira os emparelhamentos dos jogos da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, entre os quais, três, do caminho da Liga, que poderão ser adversários do Benfica na terceira pré-eliminatória.

Começamos por aí, pelo caminho da Liga, com os noruegueses do Brann a defrontarem os austríacos do Salzburgo, os checos do Viktoria Plzen a medirem forças com os suíços do Servette e ainda com os escoceses do Glasgow Rangers a defrontarem os gregos do Panathinaikos.

Um dos três vencedores destes jogos pode vir a ser adversário do Benfica (saiba mais sobre este assunto aqui).

No caminho dos campeões, falta ainda realizarem-se os jogos da primeira pré-eliminatória, mas os vencedores já sabem quem vão defrontar a seguir.

Os jogos da primeira pré-eliminatória estão marcados para 8 e 15 de julho e os da segunda pré-eliminatórias vão decorrer a 22/23 de julho e a 29/30 do mesmo mês.

O sorteio da terceira pré-eliminatória, que já vai contar com o Benfica, está marcado para 21 de julho e os jogos estão marcados para 5/6 de agosto (primeira mão) e a 12 de agosto (segunda mão).

Recordamos que, em caso de sucesso, o Benfica terá ainda de disputar o play-off de acesso à fase de liga onde já estão o campeão Sporting.

Resultado do sorteio da segunda pré-eliminatória

Caminho da Liga:

SK Brann (NOR) vs FC Salzburg (AUT)

FC Viktoria Plzeň (CZE) vs Servette FC (SUI)

Rangers FC (SCO) vs Panathinaikos FC (GRE)

Caminho dos campeões:

FCI Levadia Tallinn (EST) / FC RFS (LVA) vs FC Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / Malmö FF (SWE)

FK Žalgiris (LTU) / Hamrun Spartans FC (MLT) vs Dínamo Kiev (UKR)

Pafos FC (CYP) vs Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Víkingur (FRO) / Lincoln Red Imps FC (GIB) vs FK Crvena Zvezda (SRB)

FC Noah (ARM) / FK Budućnost Podgorica (MNE) vs Ferencváros (HUN)

KKS Lech Poznań (POL) vs KF Egnatia (ALB) / Breidablik (ISL)

FC Copenhaga (DEN) vs FC Drita (KOS) / FC Differdange 03 (LUX)

HNK Rijeka (CRO) vs PFC Ludogorets 1945 (BUL) / FC Dinamo-Minsk (BLR)

The New Saints FC (WAL) / KF Shkëndija (MKD) vs Fotbal Club FCSB (ROU) / Inter Club d'Escaldes (AND)

ŠK Slovan Bratislava (SVK) vs FC Virtus AC 1964 (SMR) / HŠK Zrinjski Mostar (BIH)

Shelbourne FC (IRL) / Linfield FC (NIR) vs Qarabağ FK (AZE)

KuPS Kuopio (FIN) / FC Milsami Orhei (MDA) vs NK Olimpija Ljubljana (SVN) / FC Kairat Almaty (KAZ)

Caminho da Liga:

SK Brann (NOR) vs FC Salzburg (AUT)

FC Viktoria Plzeň (CZE) vs Servette FC (SUI)

Rangers FC (SCO) vs Panathinaikos FC (GRE)