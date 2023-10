O Sporting de Braga recebe o Real Madrid no Minho, esta terça-feira, num jogo da Liga dos Campeões onde Artur Jorge acredita que os arsenalistas podem fazer história.

«É. Muito honestamente, eu acredito que sim. Acredito, porque tenho dito aos jogadores… a carga emocional que se coloca frente a estes desafios leva-me a fazer um apelo ao grupo, no sentido da ambição não ser dissociada de podermos fazer um jogo de sorriso na face, para aproveitarmos cada momento que estamos a viver», começou por dizer o técnico dos minhotos em conferência de imprensa.

«Acredito que vamos ter as nossas oportunidades, vai depender muito da nossa eficácia, sobretudo ofensiva. Também será muito importante, coletivamente, termos um bloco defensivo muito forte, uma equipa com grande entreajuda e que possa reduzir ou retirar todos os espaços que este adversário gosta de ter, porque os consegue criar e porque tem individualidades capazes de fazer a diferença nesses momentos», prosseguiu.

«A nossa ambição leva-nos a crer que é possível ferir este adversário e, se tivermos a eficácia que eu espero, podermos ter a oportunidade de fazer golo e tentar surpreendê-lo», completou.

Apesar do entusiasmo em torno deste jogo, Artur Jorge rejeitou qualquer tipo de facilidade na preparação do mesmo.

«Quando se tem ambição e sentido de responsabilidade, não podemos deixar que este jogo tenha menos importância na avaliação, até pela valia do adversário. Tivemos o cuidado de o fazer de uma forma semelhante ao que fazemos no nosso dia a dia, mas é importante a questão emocional dos jogadores, para que amanhã possamos ter um bom desempenho. Do ponto de vista emocional, temos de tentar tirar proveito da maior serenidade dos jogadores e que a confiança não seja castradora da sua capacidade e de podermos ter alguma inspiração. Tudo é possível se formos ambiciosos e capazes de lutar até aos limites», concluiu.

O encontro da terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, na Pedreira, está marcado para as 20h00 desta terça-feira. Siga AO MINUTO no Maisfutebol.