O Sp. Braga defronta esta quarta-feira o poderoso Real Madrid no majestático renovado Santiago Bernabéu, em jogo do Grupo C da Liga dos Campeões que poderá acompanhar aqui no Maisfutebol, minuto a minuto, a partir das 20h00.

Real Madrid-Sp. Braga AO VIVO

Depois da derrota no primeiro jogo com os espanhóis (1-2), na ronda anterior, na Pedreira, a equipa de Artur Jorge vai procurar pontuar esta quarta-feira diante do gigante europeu para poder continuar na luta por um dos dois primeiros lugares do grupo.

Jude Bellingham, o grande destaque dos merengues esta época, será a maior dúvida no onze de Carlo Ancelotti. O internacional inglês sofreu uma luxação no ombro no jogo com o Rayo Vallecano e, apesar de integrar a lista de convocados, pode não começar de início esta noite. Dúvidas também na defesa do corredor esquerdo, entre Alaba e Mendy.

De resto, o treinador italiano deverá manter a estrutura habitual, com Kroos, Modrid e Fede Valverde no meio-campo e os dois brasileiros, Rodrygo e Vinicius, na frente de ataque.

Quanto ao Sp. Braga, Artur Jorge deverá apostar num onze muito semelhante ao do primeiro jogo com os merengues, em que os minhotos, apesar da derrota, conseguiram mostrar bom equilíbrio.

Falta apenas perceber onde vai jogar Zalazar, ao lado de Al Musrati, para ajudar na construção, ou mais à frente, no apoio direto ao ataque onde deverá estar o moralizado Banza.

