Rui Vitória assume que a eliminatória está muito complicada para o Spartak Moscovo, não só pela derrota na primeira mão (0-2), mas também pelo atual momento conturbado que a equipa está a viver com um mau arranque no campeonato e a recente demissão do diretor desportivo da equipa.

«Evidentemente que estamos com um resultado desfavorável, sabemos isso, tornou-se mais difícil, mas também sabemos que desistir e não lutar não faz parte do nosso vocabulário. Temos consciência que é um jogo difícil frente a um bom adversário», começou por anunciar o treinador português no regresso ao Estádio da Luz.

Com três derrotas nos últimos quatro jogos, a imprensa russa diz que Rui Vitória está em risco de ser afastado. «São coisas que não fazem nesta altura nenhum sentido. Houve de facto uma série de peripécias nos últimos dias no clube, mas eu sou um treinador profissional, não sou de desistir e de virar a cara às dificuldades. A minha vida no futebol tem sido assim, a enfrentar os desafios. Essa questão não se coloca, tenho um contrato de dois anos, gosto do Spartak, gosto muito de estar na Rússia e em Moscovo. Vamos por as mãos ao trabalho e fazer com que as coisas fiquem melhor», comentou.

O Spartak viajou para Lisboa limitado, deixando algumas das referências da equipa em Moscovo, como foram os casos de Victor Moses, Quincy Promes, Georgi Melkadze ou Pavel Mazlov.