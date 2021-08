Roman Zobnin, internacional russo do Spartak Moscovo, compareceu ao lado de Rui Vitória, em conferência de imprensa, para dar conta do momento difícil que a equipa atravessa na véspera do segundo jogo com o Benfica relativo à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A equipa da capital russa começou a nova época com três desaires em quatro jogos e está debaixo de fogo da imprensa russa.

«Posso dizer que começámos mal a época, não temos tantas vitórias como as que queríamos. Nos treinos não somos os melhores, mas estamos a tentar mudar a situação com o nosso treinador. Só nós, todos juntos, é que podemos mudar os resultados dos jogos. Temos de mostrar os nossos resultados e não dar tanta atenção ao que se passa à volta», começou por destacar o médio de 27 anos.

Esta terça-feira o Spartak vai ter uma missão muito difícil depois de ter perdido o primeiro jogo em asa por 2-0. «A situação não é fácil, precisamos de recuperar da desvantagem, vamos defrontar uma equipa forte e com muita experiência, mas no futebol tudo é possível. Estamos motivados para continuar em frente. Não quero falar muito alto, mas amanhã vamos ver, tudo pode acontecer. Com um pouco de sorte, às vezes acontece», comentou.

O Spartak Moscovo terá forçosamente de ser mais ofensivo no Estádio da Luz, mas a equipa tem tido dificuldades em chegar aos golos. «Não podemos comparar com o que foi antes do campeonato. Temos que rever o início do campeonato, perdemos, só temos três pontos, mas já podíamos ter mais. A explicação para isto está relacionada com várias situações. Algumas sobre conversas à volta do clube, o treinador é novo, temos de nos adaptar», referiu.

A imprensa russa aponta a falta de liderança, tanto dentro da equipa, como fora. Zobnin diz que é uma questão de adaptação aos processos do novo treinador. «Com alguns treinadores é um ia, outros é uma semana, não consigo responder. Quanto mais depressa nos adaptarmos, vai ser melhor para todos. Estamos num processo, já temos 80 por cento que compreendemos. Quanto ao líder, não sei responder. Neste momento temos vários jogadores com qualidade, há jogadores que podem fazer isso. Alguns jogadores também ficaram em Moscovo», comentou ainda.