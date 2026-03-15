90 minutos separam o Sporting de uma presença nos quartos-de-final da Liga dos Campeões e nos leões a mensagem é clara... ninguém atira a toalha ao chão.

Através das redes sociais, o clube lançou o mote para a segunda mão dos «oitavos», diante do Bodo/Glimt, depois da derrota sofrida na última quarta-feira (3-0). «90 minutos de garra. 90 minutos de esforço. 90 minutos de apoio. 90 minutos de união» é a mensagem divulgada pelo clube e que está a ser partilhada não apenas pelos adeptos, mas também por alguns jogadores.

Recorde-se que o encontro está marcado para esta terça-feira, a partir das 17h45, no Estádio José Alvalade e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.