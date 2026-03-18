A reviravolta inacreditável do Sporting frente ao Bodo/Glimt, na segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões, foi comentada um pouco por todo o mundo e com destaque para a imprensa internacional.

O destaque vai para a pressão exercida pelos comandados de Rui Borges desde o primeiro minuto de jogo e a crença inabalável que coloca este jogo nos «manuais» das reviravoltas.

Leia aqui um pouco do que se escreveu lá fora sobre a goleada leonina (5-0) na noite desta terça-feira.

Marca:

«A equipa lisboeta dominou o Bodo/Glimt debaixo de chuva, sendo que o adversário tentou resistir... mas foi vencido pelo passar dos minutos e a crescente pressão. As pernas tremiam e foi a equipa portuguesa que se manteve firme. Rui Borges teve uma compreensão do jogo melhor do que Chivu e o Sporting atacou melhor do que o Inter. O milagre, se é que existe, dependia de uma equipa que se manteve firme apesar de sofrer três golos. Só a trave e Haikin impediram uma goleada.»

AS:

«A reviravolta mais cruel da história. O jogo de Lisboa será estudado nos manuais de "remontadas". Como reverter um resultado de 3-0? Sufocando o adversário e não desistir, mesmo após tantas oportunidades desperdiçadas. Maxi Araújo, Hjulmand e Debast vão ser lembrados durante décadas nos confins do Estádio José Alvalade.»

Gazzetta dello Sport:

«Inter, viram o Sporting? Em algumas noites, tudo é possível. Independentemente do resultado, o Sporting escreveu um dos capítulos mais memoráveis da história da Liga dos Campeões. Apesar de ter perdido por 3-0 na Noruega, goleou por 5-0 o Bodo/Glimt, em 120 minutos absurdos, e alcançou o feito que o Inter não conseguiu.»

L'Équipe:

«Rui Borges prometeu uma noite "sem precedentes e extraordinária" e pode-se dizer que o Estádio José Alvalade cumpriu a promessa, na noite desta terça-feira. Irreconhecível na semana passada, a equipa de Lisboa mostrou-se à altura do jogo durante 120 minutos para se qualificar para os quartos de final da Champions, contra um Bodo/Glimt completamente desmoralizado.»

BBC Sport:

«Trajetória histórica do Bodo/Glimt na Champions chegou ao fim diante de uma equipa do Sporting que, numa atuação brilhante, recuperou de uma desvantagem de três golos para alcançar os quartos de final. Os noruegueses foram uma das histórias da prova, este ano, mas o Sporting é uma equipa formidável em casa, tendo ganho os últimos 16 jogos em Alvalade para todas as competições. Mas os jogadores do Sporting não se pareciam preocupar com as estatísticas, já que foram para cima do adversário desde o início.»

Globoesporte:

«Portugueses aplicam chocolate em Lisboa para regressarem aos quartos de final da Champions ao fim de mais de 40 anos. O Sporting conseguiu um resultado que parecia milagroso antes do início do jogo em Alvalade. Com este resultado, o Sporting iguala a melhor campanha na prova, em 1982/83.»