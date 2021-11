Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da TVI24, após a goleada por 4-0 frente ao Besiktas, em jogo da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões:



«Poupanças? O Paulinho tem feito muitos jogos e tínhamos de gerir o jogo a pensar no Paços. Essa é a nossa prioridade. Fizemos essa poupança, gerimos e demos sinais a outros jogadores que não tem jogado tanto. Precisam de jogar e de ter estas sensações da Champions. Com as mudanças é normal o jogo ter um mudado um bocadinho.»



[Derrota do Dortmund dá alento ao Sporting?]:



«Temos de fazer contas aos pontos e a derrota do Dortmund ajuda-nos. O Dortmund é uma equipa diferente, muito mais experiente do que nós. Não ficámos iludidos com duas vitórias. Ganhámos bem na Turquia e ganhámos bem hoje. O Besiktas vinha de três derrotas, tinha algumas baixas, mas não quero tirar mérito aos jogadores. Quero sim, alertá-los para a realidade. O Dortmund é outro estilo de equipa, mas temos de estar focados no campeonato que é a nossa prioridade.»