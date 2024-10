Ruben Amorim, em conferência de imprensa, depois da vitória do Sporting sobre o Sturm Graz, na Áustria, em jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Acho que fizemos um jogo bastante consistente, acho que tivemos muito boas posses de bola. Quando digo isto, é que controlámos bem o jogo, não deixámos o jogo partir, controlámos bem a profundidade do adversário, fomos fortes nos duelos, fomos fortes nas bolas paradas, ou seja, tirámos um bocadinho a força do adversário e implementámos a nossa que é ter bola, criar oportunidades, bons movimentos».

«Devíamos ter feito mais golos, principalmente quando o jogo se partiu no fim. Más decisões claras no último terço, nesse aspeto temos de melhorar, mas um jogo bastante completo e consistente da nossa equipa. A vitória é inteiramente justa».

Em dez oportunidades, o Sporting marca duas. Preocupado, tendo em conta que a seguir vem o Manchester City e o Arsenal?

«Obviamente que isto dá um conforto diferente, temos sete pontos em três jornadas. De certeza que nos próximos jogos da Liga dos Campeões não vamos falhar dez oportunidades de golo claras porque não as vamos ter. Nesse aspeto, vamos melhorar a nossa eficácia. É mais fácil falar, mas se imaginarmos que, num canto ou num livre, teria dado golo do adversário, teríamos sofrido sem essa necessidade. Portanto, temos de melhorar nesse aspeto. Eram transições muito claras, de três para um, de três para dois, e falhou o último passe. Hoje não custa tanto, porque ganhámos, ganhámos bem, não sofremos golos e seguimos em frente. Agora o foco está no Famalicão, recuperar os jogadores ao máximo e pensar no nosso campeonato.

E o que falta para melhorar a eficácia?

«Falta ter mais qualidade nesse aspeto, saber ler melhor a jogada. A qualidade é um pouco isso, é saber o timing do passe, saber que podemos carregar um bocadinho mais, saber que estamos com mais tempo para finalizar. Todas as equipas têm estes momentos. Nós já tivemos fases em que marcávamos muitos golos porque cada vez que lá íamos definíamos muito bem, às vezes em zonas com muito mais gente. Mas fico satisfeito pelos jogadores e ainda mais satisfeito porque implementámos o nosso jogo e na Liga dos Campeões».