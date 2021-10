Ruben Amorim revelou nesta segunda-feira que existe a possibilidade de Pedro Porro ir a jogo com o Besiktas nesta terça-feira.

«Ontem ele fez treino condicionado, hoje [segunda-feira] vai testar no relvado e se estiver em condições, vai ser ele a jogar», disse na antevisão ao jogo da terceira jornada da fase de grupos da Champions.

Já a situação de Pedro Gonçalves é distinta e Ruben Amorim garante que o jogador pode entrar de início, ainda que não assegure que é isso que vai acontecer.

«O Pedro Gonçalves está em condições de jogar de início. É um rapaz muito robusto, não foi nada muscular, foi uma lesão no pé. No banco com o Belenenses deu logo indicações de que poderia jogar mais tempo, mas isso não depende só de mim. Fizemos o que tínhamos de fazer, mas é um jogador que pode entrar de início e está preparado para isso», acrescentou.

