Na véspera da estreia na Champions 2022/23, Ruben Amorim explicou, em linhas gerais, qual o plano do Sporting para derrotar o Eintracht Frankfurt.



«O Eintracht é uma equipa com qualidade técnica e se partirmos o jogo, vamos ter dificuldade em acompanhar o ritmo. Não é por estarmos mal fisicamente, mas a Liga alemã tem outro ritmo. Vamos ter de ter a equipa sem compacta porque perdemos jogadores que tinham capacidade para fazer essa divisão: o Matheus e o Palhinha. Não jogamos nem melhor nem pior, jogamos de forma diferente. Temos de ter atenção porque não podemos partir o jogo. O Gotze, o Kamada, o Kolo, o Lindstrom são jogadores muito rápidos que se tiveram espaço vão criar-nos dificuldades. É importante ter bola e fazer um pouco o que fizemos contra o Besiktas. Fizemos um excelente jogo, mas os primeiros 15 minutos foram muito difíceis. Temos de ter bola no início do jogo», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão.



O técnico dos leões alertou para o ambiente que a sua equipa vai encontrar Deutsche Bank Park. «Eles vão ser empurrados para a frente, vimos o que os adeptos deles fizeram por essa Europa fora na época passada. Vai ser muito difícil. Eles vão ser empurrados para a frente e será importante termos bola para virarmos [ndr: uma eventual euforia] contra eles. Olhando peça a peça, o Rode jogou no Bayern de Munique, sobre o Gotze nem vamos falar. E mesmo os outros têm muita experiência. Temos jogadores que se vão estrear na Liga dos Campeões e queremos vê-los neste palco. Além disso, queremos ver a evolução de quem já teve esta experiência no ano passado. Queremos começar melhor, ter bola e ir direto ao golo. A única maneira de ganhar é não ter receio. Vamos tentar empurrar o adversário e ter bola. O plano é mais ao menos este», acrescentou.

O Eintracht Frankfurt-Sporting está agendado para as 17h45, desta quarta-feira e é referente ao grupo D da Liga dos Campeões.