O médio internacional inglês Declan Rice foi baixa de destaque no treino desta terça-feira do Arsenal, na véspera da receção ao Sporting, num dia em que o treinador Mikel Arteta não contou com um total de seis jogadores, na preparação para o duelo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Rice foi titular na derrota caseira ante o Bournemouth, por 2-1, no passado sábado, tendo jogado os 90 e poucos minutos do encontro. Porém, três dias depois, não surgiu nos trabalhos coletivos dos londrinos e pode ser baixa importante para a receção ao Sporting.

Além de Rice, também foram ausências, devido a problemas físicos/lesões, mais cinco jogadores: Riccardo Calafiori, Jurrien Timber, Martin Odegaard, Bukayo Saka e Mikel Merino, sendo que, nos casos de Rice e Calafiori, não são ainda bem claros os problemas que motivaram as ausências.

Outra das maiores interrogações deste elenco de ausências é Odegaard que, tal como Rice, foi titular ante o Sporting em Alvalade, mas saiu aos 70 minutos, com algumas queixas físicas, tendo falhado o jogo ante o Bournemouth. Já Calafiori, que fez todo o jogo em Alvalade e falhou depois o duelo do fim de semana, segue também como incógnita.

Merino é a ausência de mais longa duração, continuando a recuperar de grave lesão, sofrida em janeiro, no pé direito, tendo sido operado no início de fevereiro.

Já Saka, que foi dispensado da seleção inglesa na janela internacional de março, não foi ainda utilizado desde o retomar das provas de clubes, tendo falhado os jogos ante Southampton, Sporting e Bournemouth. Não joga desde 22 de março. Timber, além dos três jogos pós-seleções, também tinha falhado os duelos ante Manchester City e Bayer Leverkusen em março. Não joga há precisamente um mês, desde que o Arsenal jogou ante o Everton, a 14 de março, jogo em que saiu com um problema num tornozelo, tendo também sido visto nesse mesmo jogo com queixas na virilha.

Entre as presenças no treino esteve o avançado sueco Viktor Gyökeres, ex-Sporting, que se prepara para novo duelo ante os leões, agora em Londres, às 20 horas de quarta-feira.